Все в сборе: Безруков с женой навестил родителей на даче

В перерывах между съемками актер старается проводить время с близкими.

45-летний Сергей Безруков на личной страничке в Instagram опубликовал короткий видеоролик, состоящий из семейной фотоподборки. По словам актера, он вместе с супругой и детьми отдохнул на природе, наведавшись в гости к родителям. Позже артист поделился с подписчиками свежими кадрами дачного уикенда.

«Всем доброй рабочей недели, дорогие наши, хорошие!! А я на побывку домой… На дачу к родителям!! И мои еще с моря вернулись. Все в сборе!! Завтра снова в бой… Возьму своих на съемки», — добавил актер.

Сергей Безруков и Анна Матисон пока не показывали личико младшего ребенка — сына Степана. Малыш появился на свет в ноябре 2018 года. У пары также подрастает дочка Мария, в июле крохе исполнилось три годика. Избранница актриса старается навещать мужа на съёмках. Несмотря на плотный рабочий график, Сергею удается проводить время с семьей.