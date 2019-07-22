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Все в сборе: Безруков с женой навестил родителей на даче

В перерывах между съемками актер старается проводить время с близкими.

Все в сборе: Безруков с женой навестил родителей на даче
Сергей Безруков и Анна Матисон (Фото: Globallookpress.com)

45-летний Сергей Безруков на личной страничке в Instagram опубликовал короткий видеоролик, состоящий из семейной фотоподборки. По словам актера, он вместе с супругой и детьми отдохнул на природе, наведавшись в гости к родителям. Позже артист поделился с подписчиками свежими кадрами дачного уикенда.

«Всем доброй рабочей недели, дорогие наши, хорошие!! А я на побывку домой… На дачу к родителям!! И мои еще с моря вернулись. Все в сборе!! Завтра снова в бой… Возьму своих на съемки», — добавил актер.

Сергей Безруков и Анна Матисон пока не показывали личико младшего ребенка — сына Степана. Малыш появился на свет в ноябре 2018 года. У пары также подрастает дочка Мария, в июле крохе исполнилось три годика. Избранница актриса старается навещать мужа на съёмках. Несмотря на плотный рабочий график, Сергею удается проводить время с семьей.

«Полдня перед съемкой… Все равно отдых!! Дышать, не надышаться. Лето делает передышку, чтобы снова обжечь нас своей жарой», — писал актер, делясь впечатлениями от пасмурного июля.

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Анна Матисонзвездные детиСергей Безруков

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Все в сборе: Безруков с женой навестил родителей на даче
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