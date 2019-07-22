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Источник рассказал, когда Елизавета II носит с собой наличные

Ее величество крайне редко расплачивается сама.

Источник рассказал, когда Елизавета II носит с собой наличные
Королева Елизавета носит с собой наличные лишь один день в неделю Фото: Globallookpress.com

Финансы членов королевской семьи волнуют общественность не меньше, чем подробности их личной жизни. Неудивительно, ведь венценосное семейство фактически живет на деньги налогоплательщиков и граждане имеют право знать, на что расходуются их средства.

По этой причине такой большой резонанс вызвали траты Меган Маркл и принца Гарри на ремонт их особняка Фрогмор. Из-за этого расходы королевской семьи за прошедший год увеличились с 60 до 86 миллионов долларов.

В финансовом отчете, который был представлен в минувшем месяце, также отмечалось, что у королевы Елизаветы есть три источника дохода. Первый — средства налогоплательщиков. Второй — так называемый «тайный кошелек» — получение средств из герцогства Ланкастер, несмотря на то, что ее величество не владеет там объектами недвижимости. И третий источник — личные средства королевы, которые не описываются в отчете. В наследство от отца Елизавета II получила Сандрингемский дворец в Англии и замок Балморал в Шотландии.

Тем не менее, непосредственно наличные деньги глава британской монархии держит в руках крайне редко, а точнее — всего раз неделю. Как сообщает Express, ее величество каждое воскресенье ходит в церковь и берет с собой небольшую сумму, которую жертвует на ее нужды.

Издание отмечает, что королева старается не разглашать, сколько именно она оставляет в церкви каждый свой визит, однако источники утверждают, что Елизавета жертвует пять фунтов. В переводе на российские рубли это составляет чуть меньше четырех сотен.

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Британская королевская семьяБританский престолКоролева Елизавета II

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Источник рассказал, когда Елизавета II носит с собой наличные
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