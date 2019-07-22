НОВОСТИ

Скончался Денис Кмит, сыгравший в фильме «Спортлото-82»

Легенде советского кино было всего 59 лет.

Скончался Денис Кмит, сыгравший в фильме «Спортлото-82»
Денис Кмит в роли Павла, кадр из фильма "Спортлото-82" (1981 г.)

21 июля после продолжительной болезни ушел из жизни Денис Кмит, советский актер, ставший популярным после главной роли в кинокомедии «Спортлото-82». Об этом сообщил его продюсер в своем аккаунте в Facebook Вячеслав Шмыров. Кмиту было 59 лет.

Более тридцати лет артист был прикован к инвалидному креслу, получив травму позвоночника. Как сообщает официальный сайт актера, ее он получил автокатастрофе, практически сразу после съемок в популярной кинокомедии. После этого Кмит уже не смог встать на ноги, однако не опустил руки и продолжил свой творческий путь в качестве поэта, сценариста, художника и телеведущего. Все это время его поддерживала знаменитая мама — фотохудожник Галина Кмит. Увы, но женщина скончалась буквально за три месяца до смерти Дениса Кмита. Потеряв жизненную опору, вслед за мамой ушел и Денис Кмит.

Напомним, звездную роль Павла в комедии Леонида Гайдая Денис Кмит сыграл в 1981 году. А впервые он появился на киноэкранах СССР в шесть лет, сыграв в фильме Евгения Матвеева «Цыган».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис Кмитзвезды советского киноСпортлото-82умерумер актер

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Скончался Денис Кмит, сыгравший в фильме «Спортлото-82»
Интересно?
Поделись с друзьями: