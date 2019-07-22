Скончался Денис Кмит, сыгравший в фильме «Спортлото-82»

21 июля после продолжительной болезни ушел из жизни Денис Кмит, советский актер, ставший популярным после главной роли в кинокомедии «Спортлото-82». Об этом сообщил его продюсер в своем аккаунте в Facebook Вячеслав Шмыров. Кмиту было 59 лет.

Более тридцати лет артист был прикован к инвалидному креслу, получив травму позвоночника. Как сообщает официальный сайт актера, ее он получил автокатастрофе, практически сразу после съемок в популярной кинокомедии. После этого Кмит уже не смог встать на ноги, однако не опустил руки и продолжил свой творческий путь в качестве поэта, сценариста, художника и телеведущего. Все это время его поддерживала знаменитая мама — фотохудожник Галина Кмит. Увы, но женщина скончалась буквально за три месяца до смерти Дениса Кмита. Потеряв жизненную опору, вслед за мамой ушел и Денис Кмит.

Напомним, звездную роль Павла в комедии Леонида Гайдая Денис Кмит сыграл в 1981 году. А впервые он появился на киноэкранах СССР в шесть лет, сыграв в фильме Евгения Матвеева «Цыган».