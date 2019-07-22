Королевский эксперт предрек Меган и Гарри «феноменальный» успех

Меган Маркл и принц Гарри могут оставить позади многих звезд шоу-бизнеса по своей популярности во всем мире. Поклонники готовы бесконечно обсуждать нюансы жизни пары — их стиль одежды, методы воспитания ребенка, взаимоотношения и многое другое.

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Не обходится и без критики. Многие британцы возмущены излишними тратами четы герцогов Сассекских, а также тягой к приватности.

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс полагает, что у пары есть еще один недостаток — они совершенно не умеют общаться с прессой. По его мнению, Меган и Гарри раздувают слишком много тайн из своей жизни, в то время, как простые британцы имеют право о ней знать, ведь они не просто молодая семья, а аристократы, которые живут на средства налогоплательщиков.

«Это началось с рождения Арчи, продолжилось с его крестинами. Многие были возмущены их решением сохранить все в тайне, ведь для этого не было ни одной причины», — приводит слова эксперта Express.

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Тем не менее он уверен, что Меган и Гарри будут очень успешны и популярны у британского народа, несмотря ни на что.

«Я думаю, они будут феноменально успешными, но им стоит пересмотреть свое отношение к СМИ», — сказал Фицвильямс.