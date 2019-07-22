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Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови

Служба безопасности королевы всегда должна быть готова к форс-мажорам.

Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
Королева Елизавета никогда не покидает Букингемский дворец без запасов собственной крови и траурного наряда Фото: Globallookpress.com

Любые поездки членов королевской семьи — это всегда масштабное событие. В особенности это касается персонала дворца, который вынужден собирать все необходимое для путешествия августейших персон.

Разумеется, аристократы вынуждены брать с собой больше одежды, чем «простые» люди, ведь протокол обязывает их выбирать те или иные элементы гардероба, соответствующие разным случаям. Но выяснилось, что члены венценосного семейства в каждую поездку берут с собой весьма необычный набор.

Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.

Первый пункт обусловлен необходимостью присутствовать на похоронной церемонии в случае, если кто-нибудь скоропостижно скончается, пока королева или герцог будут в отъезде. В этом случае у них есть возможность одеться подобающим образом и сразу же явиться на похороны.

Второй пункт является обязательным даже на время краткосрочных поездок. Ее Величество и наследный принц должны рассчитывать на медицинскую помощь в любых условиях. Поэтому каждый раз перед путешествием сопровождающие августейших персон получают с собой пакеты с кровью в специальных охлаждающих резервуарах.

Королевский врач заранее готовит необходимые запасы крови, которые могут пригодиться на случай экстренного переливания.

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Британская королевская семьяБританский престолКоролева Елизавета IIпринц Чарльз

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Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
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