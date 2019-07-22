У звезды «Бригады» Алексея Кравченко угнали мотоцикл

Актер Алексей Кравченко, который знаком зрителям по фильму «Бригада», лишился своего мотоцикла. Мужчина решил продать двухколесного коня, но покупатель оказался не чистым на руку и просто обманул владельца техники.

Кравченко выставил свой синий BMW на продажу недавно. Покупатель нашелся быстро. Участники сделки договорились о встрече и потенциальный клиент попросил ключи, чтобы оценить мотоцикл.

Актер не стал сомневаться в порядочности покупателя и разрешил прокатиться на мотоцикле. Это было роковой ошибкой: мошенник завел BMW и скрылся на нем.

Поняв, что ждать клиента и свой мотоцикл бессмысленно, Кравченко обратился за помощью к полицейским. Теперь стражи порядка ищут бородатого мужчину плотного телосложения, который выдал себя за покупателя.

Кравченко надеется, что стражам порядка удастся вернуть его имущество, но в целом он не против, если покупатель отдаст за мотоцикл деньги, пишет «Комсомольская правда».