НОВОСТИ

У звезды «Бригады» Алексея Кравченко угнали мотоцикл

Покупатель решил уехать, не заплатив.

У звезды «Бригады» Алексея Кравченко угнали мотоцикл
У актера Алексея Кравченко угнали мотоцикл ФОТО: www.instagram.com/kravchenkoalexey_official

Актер Алексей Кравченко, который знаком зрителям по фильму «Бригада», лишился своего мотоцикла. Мужчина решил продать двухколесного коня, но покупатель оказался не чистым на руку и просто обманул владельца техники.

Кравченко выставил свой синий BMW на продажу недавно. Покупатель нашелся быстро. Участники сделки договорились о встрече и потенциальный клиент попросил ключи, чтобы оценить мотоцикл.

Актер не стал сомневаться в порядочности покупателя и разрешил прокатиться на мотоцикле. Это было роковой ошибкой: мошенник завел BMW и скрылся на нем.

Поняв, что ждать клиента и свой мотоцикл бессмысленно, Кравченко обратился за помощью к полицейским. Теперь стражи порядка ищут бородатого мужчину плотного телосложения, который выдал себя за покупателя.

Кравченко надеется, что стражам порядка удастся вернуть его имущество, но в целом он не против, если покупатель отдаст за мотоцикл деньги, пишет «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей Кравченкосериал "Бригада"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
У звезды «Бригады» Алексея Кравченко угнали мотоцикл
Интересно?
Поделись с друзьями: