Нюша устроила себе каникулы перед выступлением в Таллине

28-летняя Нюша в ноябре родила дочку от Игоря Сивова. Еще будучи беременной, исполнительница определилась с медперсоналом и клиникой, решив рожать в Майами, как и модель Виктория Лопырева. В недавнем интервью певица призналась, что не смогла отказаться от сцены и поклонников даже ради полноценного декрета. Нюша не мыслит свою жизнь без творчества.

При этом артистка убеждала своих подписчиков в том, что теперь она принадлежит не только себе. Дома ее ждет маленький ребенок. Нюша не может, как прежде, дневать и ночевать на звукозаписывающей студии, разрываясь между концертами и гастролями.

Пока исполнительница постепенно входит в привычный ритм. На личной страничке в Instagram она опубликовала свежее фото у здания аэропорта, рассказав поклонникам, что она нуждается в перезагрузке. Разумеется, в отпуск исполнительница отправилась вместе с супругом Игорем Сивовым.

«Не успела отойти от выступления в Железногорске, а уже приземлилась на побережье Средиземного… Небольшая перезарядка с любимыми перед большим релизом и выступлением в Таллине 27 июля, а потом фестиваль @zharafest в Баку», — добавила певица.

К слову, Нюша, как и другие звездные мамочки — Регина Тодоренко и Виктория Лопырева — кормила малышку грудью, отказавшись от искусственного прикорма. Пока певица делится кадрами из аэропорта, возлюбленная Игоря Булатова публикует в Stories фотоотчёт из своей поездки в Санкт-Петербург.