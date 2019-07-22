Восковую фигуру Павла Воли в лосинах выставили в музее

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля рассказал, что его восковая фигура выставлена в музее, правда, сам он об этом узнал случайно. Чтобы все не подумали, что это его очередная шутка, знаменитость для наглядности опубликовал фотографию.

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«Тут Гарик Харламов нарыл фото с какого-то музея восковых фигур, в котором есть вот такой я. У меня нет вопросов к самой восковой скульптуре, возможно, все вокруг меня таким и видят, но у меня 2 вопроса: что я сделал с рубашкой, почему я ношу ее именно так и почему я стою в лосинах?

P.S. оказывается @djsmash у нас исполняет песни, а некоторые до сих пор думают, что мое настоящее имя Денис Добровольский», — написал Павел Воля в Instagram.

Рядом с восковой фигурой Павла висит табличка, где дана его краткая биография, главные вехи жизненного пути и творческие достижения. Там и сообщается, что он «является автором нескольких песен, исполняемых Андреем Ширманом под псевдонимом DJ Smash». Еще указано, что «информационные источники расходятся во мнениях, действительно ли Павел получил при рождении это имя. Часть СМИ… уверены, что настоящее имя стендапера — Денис Добровольский».

Подписчикам Воли его восковой прототип не понравился. На его пост сразу откликнулся и Михаил Галустян: «Паша, ты еще меня не видел, там вообще восковой бурлеск».