НОВОСТИ

Восковую фигуру Павла Воли в лосинах выставили в музее

Резидент Comedy Club не скрывает удивления.

Восковую фигуру Павла Воли в лосинах выставили в музее
Павел Воля/instagram.com/pavelvolyaofficial/

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля рассказал, что его восковая фигура выставлена в музее, правда, сам он об этом узнал случайно. Чтобы все не подумали, что это его очередная шутка, знаменитость для наглядности опубликовал фотографию.

«Тут Гарик Харламов нарыл фото с какого-то музея восковых фигур, в котором есть вот такой я. У меня нет вопросов к самой восковой скульптуре, возможно, все вокруг меня таким и видят, но у меня 2 вопроса: что я сделал с рубашкой, почему я ношу ее именно так и почему я стою в лосинах?
P.S. оказывается @djsmash у нас исполняет песни, а некоторые до сих пор думают, что мое настоящее имя Денис Добровольский», — написал Павел Воля в Instagram.

Рядом с восковой фигурой Павла висит табличка, где дана его краткая биография, главные вехи жизненного пути и творческие достижения. Там и сообщается, что он «является автором нескольких песен, исполняемых Андреем Ширманом под псевдонимом DJ Smash». Еще указано, что «информационные источники расходятся во мнениях, действительно ли Павел получил при рождении это имя. Часть СМИ… уверены, что настоящее имя стендапера — Денис Добровольский».

Подписчикам Воли его восковой прототип не понравился. На его пост сразу откликнулся и Михаил Галустян: «Паша, ты еще меня не видел, там вообще восковой бурлеск».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy ClubDJ SmashМихаил ГалустянПавел Воля

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Восковую фигуру Павла Воли в лосинах выставили в музее
Интересно?
Поделись с друзьями: