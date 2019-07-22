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Племянник Пугачевой постарается вернуть родительские права на сына

По словам Владислава, он хочет встретиться с артисткой и обсудить этот вопрос.

Племянник Пугачевой постарается вернуть родительские права на сына
Племянник Пугачевой собирается отстаивать права на сына/globallookpress.com

Племянник певицы Аллы Пугачевой Владислав хочет вернуть родительские права на своего сына. Напомним, что сейчас ребенка, которого зовут Женя и который совсем скоро пойдет в первый класс, воспитывает другая семья. Биологические родители мальчика ошарашены, что мальчика забрали другие люди — без их согласия.

Алла Пугачева
Племянник Пугачевой будет бороться за сына/globallookpress.com

Отметим, что Евгений родился в семье Владислава Пугачёва и Виктории Фадеевой в 2011 году, когда они проходили реабилитацию в клинике. Оба родителя страдали от пагубных зависимостей. Знаменитая тетя практически сразу после рождения ребенка взяла над мальчиком шефство. Она перечисляла на его жизнь минимум по 60 тысяч рублей ежемесячно. Что касается отца ребенка, то Примадонна отправила его лечиться в Израиль. На эти цели в свое время она выделила 10 миллионов рублей.

Вернувшись из Тель-Авива, Влад Пугачёв начал жизнь с чистого листа. Нашел себе новую девушку. Виктория Фадеева между тем выздоровела, трудоустроилась. Забрать сына к себе она не могла, так как жила в крохотной квартире со старшим сыном и матерью.

По словам нынешней жены Влада Пугачёва Гузели, их семья пребывает в недоумении. Они не ожидали, что мальчика официально усыновит другая семья. Не в курсе усыновления, как выяснилось, была и мама мальчика – Виктория.

Между тем и Влад, и Виктория еще в 2015 году подписали бумагу, согласно которой сами они не против усыновления ребенка другими людьми. Таким образом уже тогда они автоматически лишились родительских прав. Сейчас Влад Пугачёв утверждает, что подписывал бумагу только на определенный срок. Он собирается вернуть права на отцовство. Как считает мужчина, сын должен носить его фамилию. Владислав хочет встретиться с Пугачёвой, чтобы обсудить этот вопрос, сообщает «СтарХит».

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Алла ПугачеваВиктория ФадееваВладислав Пугачев

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Племянник Пугачевой постарается вернуть родительские права на сына
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