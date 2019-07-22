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Лариса Вербицкая дала совет, как произвести хорошее впечатление

Телеведущая напомнила о важности правильной речи.

Лариса Вербицкая дала совет, как произвести хорошее впечатление

Лариса Вербицкая, которую зрители знают по многолетним эфирам в программе «Доброе утро» Первого канала, последние годы делает карьеру как имиджмейкер. Лариса является вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров и в интервью часто говорит о том, что имиджелогия – ее вторая профессия. На своей странице в Instagram Лариса нередко дает советы по стилю. Объяснила она подписчикам, какое важное значение имеет правильная речь для создания хорошего впечатления.

«Наша речь очень сильно влияет на первое впечатление, которое мы производим на людей. Оно, как известно, формируется быстро и надолго. Достаточно бывает и десяти секунд. Успех, карьера, личная жизнь, судьба напрямую зависят от нашей речи. Давайте проверим себя», — предложила Лариса.

Вербицкая вспомнила примеры частых ошибок. Их слышат все и часто: «У вас не оплОчены счета», «Ты позвОнишь мне?». Это примеры неправильной речи. Как не ошибиться? Лариса дает подсказку, где рифма и ритм стихотворения помогают запомнить глагол «позвонИть»: «Полетели! Приземлимся — Непременно созвонИмся».

«И еще правильно: оплАта, плАтит. Все ясно, данная буква находится под ударением, но многие люди настойчиво пишут «о» в слове «плотит». Такое написание является просторечным, неправильным. И, поверьте, очень вредит имиджу грамотного человека», — подытожила телеведущая.

Кстати, Лариса Вербицкая нередко проводит публичные тренинги по имиджу для всех, кто хочет создать собственный стиль.

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«Доброе утро»Лариса Вербицкаятелеведущая

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Лариса Вербицкая дала совет, как произвести хорошее впечатление
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