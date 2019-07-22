Набор туриста: Хилькевич подарили в отеле средство от похмелья

Актриса Анна Хилькевич продолжает наслаждаться отпуском в компании мужа, бизнесмена Артура Волкова. Для отдыха пара выбрала Испанию. В сторис Instagram актриса рассказала, что теперь они перебрались на Ибицу. До этого молодые люди отдыхали в Пальме-де-Майорке.

«Я впервые на Ибице и вообще таком тусовочном месте», — призналась актриса в блоге.

Курорт сразу произвел на Хилькевич неизгладимое впечатление. На ресепшене Анну угостили мороженым в виде чупа-чупса. Артур Волков скептически прокомментировал презент: «Надеюсь, он без красителей и ароматизаторов».

Позже Анна выложила в сторис веселое видео, где она уже танцует возле бассейна в купальнике. Муж опять не обошелся без иронии, сказав за кадром: «Это все из-за мороженого».

Также пару насмешил подарок от отеля в номере — набор переводных татушек и лекарство от похмелья.

Однако отдыхать после перелета молодые люди решили не на дискотеке, а в номере за просмотром кино. Актриса пожаловалась в сторис, глядя на шумную компанию в окно отеля: «Вот посмотрите, мы смотрим фильм, а они нам мешают».