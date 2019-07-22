НОВОСТИ

Набор туриста: Хилькевич подарили в отеле средство от похмелья

Актриса впервые оказалась на Ибице.

Набор туриста: Хилькевич подарили в отеле средство от похмелья
Анна Хилькевич/instagram.com/annakhilkevich/

Актриса Анна Хилькевич продолжает наслаждаться отпуском в компании мужа, бизнесмена Артура Волкова. Для отдыха пара выбрала Испанию. В сторис Instagram актриса рассказала, что теперь они перебрались на Ибицу. До этого молодые люди отдыхали в Пальме-де-Майорке.

«Я впервые на Ибице и вообще таком тусовочном месте», — призналась актриса в блоге.

Курорт сразу произвел на Хилькевич неизгладимое впечатление. На ресепшене Анну угостили мороженым в виде чупа-чупса. Артур Волков скептически прокомментировал презент: «Надеюсь, он без красителей и ароматизаторов».

Анна Хилькевич
нна Хилькевич на Ибице/instagram.com/annakhilkevich/

Позже Анна выложила в сторис веселое видео, где она уже танцует возле бассейна в купальнике. Муж опять не обошелся без иронии, сказав за кадром: «Это все из-за мороженого».

Анна Хилькевич. Фото
instagram.com/annakhilkevich/

Также пару насмешил подарок от отеля в номере — набор переводных татушек и лекарство от похмелья.

Лекарство от похмелья. Фото
Лекарство от похмелья и татушки/instagram.com/annakhilkevich/

Однако отдыхать после перелета молодые люди решили не на дискотеке, а в номере за просмотром кино. Актриса пожаловалась в сторис, глядя на шумную компанию в окно отеля: «Вот посмотрите, мы смотрим фильм, а они нам мешают».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ХилькевичАнна Хилькевич готовится снова стать матерьюАнна Хилькевич фотоИбицафото Анна Хилькевич

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Набор туриста: Хилькевич подарили в отеле средство от похмелья
Интересно?
Поделись с друзьями: