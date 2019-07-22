Меган Маркл может возродить старинную британскую традицию

Меган Маркл родилась и выросла в Соединенных Штатах и до замужества с принцем Гарри не очень была знакома с британскими традициями. Речь не только о королевском протоколе: многие вещи из жизни обычных лондонцев до сих пор удивляют герцогиню.

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Одним из таких моментов стала игра в шары. Как сообщает Express, Меган увидела игроков из окна своего особняка Фрогмор. Она оказалась настолько очарована игрой, что спустилась вниз и решила посмотреть на нее поближе.

Источник издания рассказал, что герцогиня стала свидетельницей игры между женскими командами. Она спустилась, подошла к женщинам и сообщила, что их игра выглядит чрезвычайно элегантно. После этого она попросила разрешения постоять рядом и понаблюдать.

Игра в боулз или игра в шары — одно из традиционных английских развлечений. Игра обычно происходит на свежем воздухе, в ней принимает участие две команды. Цель — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару, который называется «джек».

Несмотря на обширную известность, боулз сильно устарели в Англии. Эта игра считается уделом немолодых людей, старающихся поддерживать себя в форме и отдавать дань традициям. Молодежи игра в шары неинтересна, но, возможно, именно Меган предстоит возродить моду на этот вид спорта.

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«Она наблюдала за нашей игрой не меньше часа. Надо признаться, что играть под ее пристальным взором было не так уж просто», — заявил инсайдер.

Об интересе Меган к боулз мгновенно стало известно, что очень взволновало администрацию клуба. Исполнительный директор Тони Оллкок — бывший чемпион мира, отметил, что 110 000 членов его организации крайне обрадованы тем фактом, что герцогиня заинтересовалась этим традиционным видом спорта.