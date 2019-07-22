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Меган Маркл может возродить старинную британскую традицию

Американку очаровала традиционная английская игра.

Меган Маркл может возродить старинную британскую традицию
Меган Маркл может возродить моду на традиционную английскую игру Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл родилась и выросла в Соединенных Штатах и до замужества с принцем Гарри не очень была знакома с британскими традициями. Речь не только о королевском протоколе: многие вещи из жизни обычных лондонцев до сих пор удивляют герцогиню.

Одним из таких моментов стала игра в шары. Как сообщает Express, Меган увидела игроков из окна своего особняка Фрогмор. Она оказалась настолько очарована игрой, что спустилась вниз и решила посмотреть на нее поближе.

Источник издания рассказал, что герцогиня стала свидетельницей игры между женскими командами. Она спустилась, подошла к женщинам и сообщила, что их игра выглядит чрезвычайно элегантно. После этого она попросила разрешения постоять рядом и понаблюдать.

Игра в шары или боулз — традиционный вид спорта в Великобритании Фото: Globallookpress.com

Игра в боулз или игра в шары — одно из традиционных английских развлечений. Игра обычно происходит на свежем воздухе, в ней принимает участие две команды. Цель — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару, который называется «джек».

Несмотря на обширную известность, боулз сильно устарели в Англии. Эта игра считается уделом немолодых людей, старающихся поддерживать себя в форме и отдавать дань традициям. Молодежи игра в шары неинтересна, но, возможно, именно Меган предстоит возродить моду на этот вид спорта.

«Она наблюдала за нашей игрой не меньше часа. Надо признаться, что играть под ее пристальным взором было не так уж просто», — заявил инсайдер.

Об интересе Меган к боулз мгновенно стало известно, что очень взволновало администрацию клуба. Исполнительный директор Тони Оллкок — бывший чемпион мира, отметил, что 110 000 членов его организации крайне обрадованы тем фактом, что герцогиня заинтересовалась этим традиционным видом спорта.

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Меган Маркл может возродить старинную британскую традицию
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