Джигурда заявил о победе над Романовой во французском суде

Никита Джигурда отпраздновал промежуточную победу во французском суде. Об этом он сообщил в Instagram. По его словам, сестру покойной Светлану Романову, которая давно борется с ним за наследство Людмилы Браташ, оштрафуют на 1 тыс. евро за затягивание процесса.

Напомним, иск за многомиллионное наследство бизнес-вумен продолжается более 2, 5 лет. Никита Джигурда был другом покойной миллионерши, при этом упорно ходили слухи, что дружба эта не совсем бескорыстна. Якобы Джигурда даже оказывал спившейся пожилой женщине эскорт-услуги. Также мифами овеяна смерть Браташ: Джигурда утверждает, что к ней причастна Романова, а Романова, что Джигурда.

В видео, которое Джигурда опубликовал в своем блоге, эпатажный артист утверждает, что Романова оклеветала его, заявив, что он якобы ранее подделывал документы для суда. По словам артиста, теперь справедливость восторжествовала — действия Романовой гражданский суд Франции признал неправомерными и наложил на нее штраф по статье 32.1 гражданского процессуального кодекса.

Джигурда также зачитал перед видеокамерами бумаги (предположительно, решение суда). Согласно документам, их с Анисиной выселение из бывшей квартиры Браташ по иску Романовой невозможно. Причина — отсутствие законных оснований для обращения в суд.

«Таким образом во Франции отвергнут иск Романовой, и она для французского законодательства вообще никто. Она обманула суд, заявляя себя единственной наследницей, т. е. все то, что она делала и здесь. Во Франции открыто уголовное дело за незаконное проникновение в квартиру», — сказал Джигурда.

Артист назвал Оксану Филачеву единственным адвокатом, которая не побоялась взяться за это дело. Джигурда сообщил, что планирует забрать имущество Браташ до окончательного решения суда в свою пользу для его охраны.

Позже артист отпраздновал победу в суде со своим адвокатом в одном из ресторанов.