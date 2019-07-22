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Леди Диана не вышла замуж во второй раз из-за принца Уильяма

Принцесса была готова на все ради своих сыновей.

Леди Диана не вышла замуж во второй раз из-за принца Уильяма
Принц Уильям после развода родителей был против второго замужества леди Дианы Фото: Globallookpress.com

28 августа 1996 года принц Чарльз и принцесса Диана официально развелись. Поклонники королевской семьи тяжело переживали разрыв августейшей пары. Леди Ди стала буквально символом Великобритании и настоящей народной звездой.

Многие осуждали принца Чарльза за его роман с Камиллой Паркер-Боулз. После смерти первой супруги герцог Уэльский перестал скрывать свою истинную любовь и женился на Камилле. А вот Диана уже не могла бы стать счастливой во втором браке, ее старший сын ясно дал понять, что не потерпит этого.

Королевский эксперт Ингрид Стюарт, слова которой приводит Express, утверждает, что Диана не была готова поставить крест на своей личной жизни. Она была молода, полна сил и отчаянно хотела взаимной любви.

Ее младший сын, принц Гарри, очень просил маму о младшем брате или сестре. Он часто спрашивал ее, не хочет ли она выйти замуж. Но его старший брат, Уильям, не был готов к появлению отчима.

Принцесса Диана души не чаяла в своих сыновьях Фото: Eastnews

По словам эксперта, он заявил Диане, что отныне она всегда должна быть только рядом с ними и не выходить больше замуж. Стюарт вспоминает, что леди Ди была растеряна от такого напора и пообещала Уильяму, что так и будет.

Сама она впоследствии признавалась, что не против выйти замуж, но только при условии, что найдется «тот, кто сумеет с ней справиться».

Как известно, незадолго до смерти принцесса познакомилась с сыном египетского миллиардера Мохамеда аль-Файеда и у них начался бурный роман. Возлюбленные погибли вместе 31 августа 1997 года в результате аварии.

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Леди Диана не вышла замуж во второй раз из-за принца Уильяма
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