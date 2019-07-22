Анна Хилькевич пожаловалась на испанских горничных

Анна Хилькевич проводит каникулы с мужем, Артуром Волковым, в Испании. Супруги прилетели вдвоем, оставив трехлетнюю Арианну и 11-месячную Марию в Москве на попечении нянечек и бабушек. Супруги отдыхают в Пальме-де-Майорке. И все бы хорошо, но Анна осталась недовольна работой горничных в отеле.

Звезда разместила на своей странице в Instagram снимок, показавший во всей красе свою загорелую фигуру, и подписала его: «Испанцы очень дружелюбный народ, но с уборкой в нашем номере конкретные проблемы. Надо было мой робот-пылесос с собой брать. Я, кстати, совсем недавно его открыла для себя. Помимо того, что чистота пола теперь почти всегда идеальна, так еще появилось ощущение ещё одного жителя в квартире».

Ранее звезда «Универа» рассказала поклонникам, как проходит ее отпуск, жаловалась на сиесту в Испании, из-за которой она с мужем не смогла нигде поесть после прилета. И уже порадовала поклонников, выставив фото в бикини.

больше по теме Хилькевич в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс Актриса проводит отпуск в Испании без своих детей.

Кстати, недавно, во время другого путешествия, Анна Хилькевич стала жертвой грабителей возле Эйфелевой башни. Актриса приняла участие в съемках экстремального шоу «Форт Боярд» в этой стране. Во время прогулки Анна Хилькевич и пострадала от парижских карманников, умыкнувших у российской звезды мобильный.