Волочкова призналась, что дочь подкармливала ее морскими водорослями

Танцовщица Анастасия Волочкова в Instagram очень трогательно призналась в любви к своей дочери Арише. По словам танцовщицы, она долго не могла уснуть после премьеры своего спектакля. Балерину переполняли эмоции. Она поблагодарила всех зрителей, которые пришли на спектакль.

По словам Анастасии Волочковой, дочь оказала ей в эти непростые дни подготовки к спектаклю неоценимую поддержку. «Она искренне переживала весь период подготовки, исполнение мною опасных трюков и элементов, приходила на репетиции в зал «Мир» и подкармливала меня морскими водорослями, зная, что я ничего не ем. И вчера после спектакля первая вышла на сцену с розами, чтобы меня поздравить», — заявила балерина.

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Как сказала Анастасия Волочкова, ее дочь заметно выросла за последнее время. Она рада, что родила такого красивого человека. Звезда также добавила, что все цветы поклонников расставила по всему дому. В памяти она хранит эмоции, подаренные зрителями.

Добавим, что в ближайшее время Анастасия Волочкова должна сыграть свадьбу со своим мужчиной, которого она пока не показывала публике.