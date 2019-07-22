Дружба не ржавеет: Рубальская подпела Аллегровой в караоке

Писательница, поэтесса и переводчица Лариса Рубальская по-чеховски рассказала о своих отношениях с известной певицей Ириной Аллегровой.

«Старая дружба не ржавеет. Одно из многих наших совместных произведений. И, пожалуй, самое часто звучащее сейчас. Хорошая судьба у песни. Я рада», — написала Рубальская в Instagram. Подруги, судя по всему, встретились в караоке.

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В подтверждение своих слов поэтесса опубликовала видео, где Аллегрова поет знаменитую «Угонщицу», рядом с ней среди танцующих веселится Рубальская, которая подходит к исполнительнице и подпевает ей:

«А другие пускай тормозят

И вернуть тебя не стараются,

Не вернeтся уже назад,

Кто хоть раз со мной покатается!»

Интересно, что композитор Виктор Чайка и поэтесса Лариса Рубальская написали «Угонщицу» для другой известной певицы. Но знаменитость отказалась, посчитав, что это произведение можно исполнять только «в кабаках». Позже, говорят, Императрица отечественной эстрады Ирина Аллегрова скажет, что та просто не знала, как правильно исполнить эту песню.