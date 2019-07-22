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Многодетный Кучера показал, как хулиганят его дети

Актер недавно стал отцом в пятый раз.

Многодетный Кучера показал, как хулиганят его дети
Оскар Кучера признался, что и его дети могут хулиганить ФОТО: Global Look Press

Оскар Кучера — многодетный отец. В июле 2019 года он стал отцом в пятый раз, кроха появился на свет в Майами, где вся семья совмещала отпуск с ожиданием рождения малыша. Теперь же мама и папа всецело заняты младенцем, а старшие дети наслаждаются свободой.

Знаменитый отец поделился, что могут сделать дети, если предоставлены сами себе. Оказывается, хулиганить свойственно даже детворе из звездных семей.

Кучера опубликовал фото, на котором запечатлены его сыновья, дочери и четвероногий член семьи. Судя по всему, все пятеро занимались рисованием и были очень увлечены творческим процессом. В итоге дети и собака изрядно запачканы красками.

«А что вытворяют ваши сорванцы?» — подписал фото родитель.

Первым на снимок среагировал знаменитый боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев.

Он признается, что его наследники тоже не ведут себя идеально и «заставляют переживать».

Ранее актер признался, что они с женой не планировали заводить пятого ребенка, но новость о беременности его очень обрадовала. Теперь он старается каждую минуту провести с крохой: катает коляску, укладывает сына спать. Мама «получает» малыша только на кормление, пишет сайт OA.

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Оскар Кучера

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Многодетный Кучера показал, как хулиганят его дети
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