Шоумен и соведущий программы «Вечерний Ургант», 40-летний Дмитрий Хрусталев женился на участнице проекта «Хочу в «ВИА Гру» Марии Гончарук. Их роман начался еще два года назад. Хрусталев признавался в беседах с журналистами, что влюбился как мальчишка. Он дарил возлюбленной шикарные букеты, организовывал романтические сюрпризы.

В окружении пары рассказали, что недавно Хрусталев с Марией Гончарук отправился на отдых за границу. Он подарил ей очень красивое кольцо и предложил выйти за него замуж. Гончарук согласилась. Вернувшись в Москву, телеведущий расписался с девушкой. Она уже представила своего мужа родным, которые живут в Киеве.

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Отметим, что Хрусталев и его избранница обожают путешествия. Весной, к примеру, они были в Норвегии. Гончарук давно хотела увидеть соревнования биатлонистов, и там ее мечта осуществилась. После свадьбы влюбленные уехали отдыхать в Испанию.

Для Хрусталева и для его девушки это первый брак. Ранее телеведущий на протяжении нескольких лет встречался с коллегой по Comedy Woman Екатериной Варнавой.