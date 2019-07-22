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«Безусловная любовь»: Тодоренко показала трогательное фото с сыном

29-летняя телеведущая наслаждается радостями материнства.

«Безусловная любовь»: Тодоренко показала трогательное фото с сыном
Регина Тодоренко/instagram.com/p/B0MiUGwCWuK/

Регина Тодоренко не так часто показывает фото с маленьким сыном Михаилом, но все же поделилась трогательным кадром. Семимесячный Михаил, судя по фото, уже активно ползает и изучает мир. «Безусловная любовь! Как мы раньше жили без тебя?» — подписала снимок Регина в Instagram.

Отдав должное любви к малышу, телеведущая обратилась к подписчикам с упреками: «Частенько видела под своими постами: «О, Боже! Регина так зациклена на себе, что даже фото ребенка не выставляет. Сразу видно, что времени с ним вообще не проводит». Неужели сейчас внимание к сыну проявляется в количестве выставленных о нем постов в Инстаграм?! Мир потихоньку сходит с ума, на социум давят новоиспеченные девайсы, которые вызывают зависимость от лайков, а также заниженную самооценку».
Многие подписчики согласились с высказыванием Регины и пожелали ей и отцу малыша Владу Топалову больше времени уделять семье и друг другу, а не «виртуальной реальности».
Малыш Михаил родится в декабре прошлого года, но Регина за все время так и не показала лицо ребенка. На всех фото в соцсетях сын Тодоренко и Топалова снят спиной. Или зрители могли видеть только кроватку, у которой звезды исполняли колыбельные песни.

Кстати, несмотря на декретный отпуск, звездная мама продолжает активно работать. Ее шоу «Пятница с Региной» на YouTube-канале пока на каникулах, но Регина уже готовит новые выпуски для осеннего сезона.

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Влад ТопаловРегина Тодоренкошоу «Пятница с Региной»

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«Безусловная любовь»: Тодоренко показала трогательное фото с сыном
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