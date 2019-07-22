НОВОСТИ

Екатерина Вуличенко окрестила младшего сына

Актриса перестала скрывать лицо семимесячного малыша.

Екатерина Вуличенко окрестила младшего сына
Екатерина Вуличенко/instagram.com/vulichenko/

Следуя народному поверью о том, что до крестин ребенка лучше держать подальше от посторонних глаз, актриса Екатерина Вуличенко не публиковала его фото в социальных сетях. Впервые в Instagram Вуличенко появились снимки, на которых вся семья в сборе во время крещения Александра.
Таинство прошло в Храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе. Актриса поделилась несколькими кадрами, на которых она запечатлена вместе с мужем — Денисом Трифоновым и сыном Сашей.

«Мы счастливы и всем вам желаем огромного счастья и всех благ», — прокомментировала семейный снимок Вуличенко.

Напомним, актриса родила сына в декабре прошлого года. Роды оказались сложными, медики боролись за здоровье малыша и его мамы, но, к счастью, все обошлось. Появлению в доме мальчика особенно радовалась дочка актрисы, 13-летняя София. Кстати, девочка активно участвовала в выборе имени для брата. По словам Вуличенко, еще до второй беременности София рассказала о том, что в их семье появится Александр.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаДенис ТрифоновЕкатерина Вуличенко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Вуличенко окрестила младшего сына
Интересно?
Поделись с друзьями: