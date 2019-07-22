Екатерина Вуличенко окрестила младшего сына

Следуя народному поверью о том, что до крестин ребенка лучше держать подальше от посторонних глаз, актриса Екатерина Вуличенко не публиковала его фото в социальных сетях. Впервые в Instagram Вуличенко появились снимки, на которых вся семья в сборе во время крещения Александра.

Таинство прошло в Храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе. Актриса поделилась несколькими кадрами, на которых она запечатлена вместе с мужем — Денисом Трифоновым и сыном Сашей.

«Мы счастливы и всем вам желаем огромного счастья и всех благ», — прокомментировала семейный снимок Вуличенко.

больше по теме Беременная Екатерина Вуличенко показала фигуру в бикини Актриса Екатерина Вуличенко совсем скоро станет мамой во второй раз.

Напомним, актриса родила сына в декабре прошлого года. Роды оказались сложными, медики боролись за здоровье малыша и его мамы, но, к счастью, все обошлось. Появлению в доме мальчика особенно радовалась дочка актрисы, 13-летняя София. Кстати, девочка активно участвовала в выборе имени для брата. По словам Вуличенко, еще до второй беременности София рассказала о том, что в их семье появится Александр.