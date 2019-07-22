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Младший сын Олега Газманова оставил модельную карьеру

Музыкант рассказал о планах детей на жизнь.

Младший сын Олега Газманова оставил модельную карьеру
Олег Газманов рассказал, чем занимаются его сыновья и дочь ФОТО: Global Look Press

Олег Газманов раскрыл тайну, чем занимаются его дети. Он рассказал об увлечениях Родиона, Филиппа и Марианны. Пока по стопам отца планирует идти только старший сын Родион.

Он попробовал себя не только на эстраде, но и в бизнесе. В итоге молодой человек решил, что сцена и свет софитов ему ближе. Родион снова вернулся к выступлениям и сейчас активно занимается развитием музыкальной карьеры.

Второму сыну певца Филиппу Газманову 21 год и часто появляются новости, что он работает в модельном бизнесе. Внешность у парня располагающая: атлетического телосложения, с правильными чертами лица.

В жизни Филиппа были модельные съемки и рекламные контракты, но он не планирует активно заниматься данной деятельностью. «Не модель», — подчеркнул знаменитый отец. Это был способ заработка на пути к мечте.

Парню так же поступают предложения о съемках в кино, но Филипп пока не интересуется данными вопросами. Оказывается, парень пробует себя в серьезном бизнесе и уже достиг некоторых успехов. Пока отец не готов рассказывать о планах сына.


Младшей дочери Газманова 16 лет. Марианна учится в школе и пока не проявляет особого интереса ко взрослым делам. Она не увлекается сценой и не думает о карьере певицы, но интересуется новостями шоу-бизнеса. Отец уверен, что пока рано рассуждать о профессии для дочери, главное хорошо закончить школу, пишет сайт «Актуальные новости».

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Олег ГазмановРодион ГазмановФилипп Газманов

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Младший сын Олега Газманова оставил модельную карьеру
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