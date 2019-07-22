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Любимая сумка Меган Маркл стала сверхпопулярной в Англии

Герцогиня предпочитает простые и удобные аксессуары.

Любимая сумка Меган Маркл стала сверхпопулярной в Англии
Меган Маркл обладает даром задавать модные тренды Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл не только одна из самых обсуждаемых персон британской королевской семьи, но и человек с чувством стиля. Все светские выходы герцогини широко обсуждаются, фанаты пытаются копировать ее модные решения. Особенно быстро вещи, как у Меган, раскупают в Англии.

Так, в свое время много шума наделали солнцезащитные очки супруги принца Гарри. После первого появления в них Меган, фирма-производитель в короткие сроки заработала 26 000 долларов. Тогда умение герцогини задавать тренды даже получило название — эффект Меган Маркл.

Один из самых запоминающихся выходов герцогини случился еще до ее замужества с герцогом Сассекским. Тогда Меган была не обременена королевским протоколом и легко позволяла себе свободный, по-американски расслабленный стиль одежды. Поклонники до сих пор помнят ее появление на Invictus Games в 2017 году. Тогда Маркл выбрала голубые «драные» джинсы, свободную белую льняную рубашку, но больше всего внимания привлекла ее сумка.

Итальянская сумка Меган Маркл мгновенно стала трендом в Англии Фото: Globallookpress.com

На плече у будущей герцогини красовалась объемная сумка итальянского бренда Everlane, холодного бежевого оттенка. Такую модель еще называют «сумка для покупок на каждый день» — она отличается вместительностью, простой формой, удобными ручками и минимумом фурнитуры.

Поклонники мгновенно оценили преимущества такого удобного аксессуара. На какое-то время бренд приостановил выпуск данной модели, но в этом году возобновил его вновь. Правда, позволить себе сумку «как у Меган Маркл» сможет далеко не каждый. В настоящее время стоимость модного аксессуара герцогини составляет 160 долларов, в рублях это — более 10 тысяч.

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Любимая сумка Меган Маркл стала сверхпопулярной в Англии
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