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Исаева опубликовала архивную фотографию со свадьбы Бузовой и Тарасова

Пиар-директор Юлии Началовой заявила, что в ее практике было уже семь звездных торжеств.

Исаева опубликовала архивную фотографию со свадьбы Бузовой и Тарасова
Бузова и Тарасов были счастливы четыре года/globallookpress.com

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram рассказала, что в ее практике было уже семь звездных свадеб. При этом каждая из них была красивой, многолюдной и счастливой. Все звезды, которые женились у нее на глазах, были счастливы и по-настоящему любили друг друга. По ее словам, каких-то придуманных браков и натянутых отношений у них не было. Исаева опубликовала архивный кадр. На снимке она находится на свадьбе певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.

«Опять к вопросу счастья. Эта тема не покидает меня несколько последних постов. Недавно один знакомый журналист попросил меня рассказать о тех свадьбах звезд, которые я пиарила. И прислал фото одной из них, он сам его нашел где-то в интернете. Я, как обычно, не храню никаких артефактов и фото», — заявила Анна Исаева.

Отметим, что певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов были вместе с 2012 по 2016 год. В этом браке детей не родилось. Исполнительница очень тяжело переживала разрыв отношений. Она говорила, что безумно любила Тарасова. При этом футболист сразу же заключил с девушкой брачный контракт. После развода она осталась ни с чем. Но именно после этого ее карьера стремительно пошла в гору.

Что касается Дмитрия Тарасова, то он после Бузовой женился на модели Анастасии Костенко. Не так давно у пары родилась дочь. Сейчас у футболиста не самые лучшие времена. Он ушел из московского «Локомотива», где провел девять лет своей карьеры.

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Анастасия КостенкоАнна ИсаеваДмитрий ТарасовОльга БузоваЮлия Началова

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Исаева опубликовала архивную фотографию со свадьбы Бузовой и Тарасова
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