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В Сети появился редкий снимок беременной Фриске с сестрой

Фотография была сделана в Майами.

В Сети появился редкий снимок беременной Фриске с сестрой
Жанна и Наталья Фриске были неразлучны/globallookpress.com

На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске, шестилетнего Платона Шепелева появилась фотография, сделанная в тот период, когда яркая исполнительница была беременна ребенком. На снимке звезда стоит со своей сестрой Натальей. Фотография сделана в американском городе Майами. Именно там певица проводила много времени, когда была беременной.

Под снимком сделана подпись. Эти слова в те дни говорила Жанна Фриске. «Мне хочется гулять. Говорят, что у беременных отключается 30 процентов мозга. И я склонна этому верить, я будто превратилась в девочку, которая не хочет ничего решать, а хочет новое платье! Я наслаждаюсь каждым днем, потому что понимаю, это состояние первой беременности никогда не повторится. Так что о работе я не думаю совсем. Под настроение, бывает, пританцовываю и подпеваю, и мне подвывает моя собака. Но на сцену меня не тянет».

Отметим, что уже во время беременности у певицы начались головные боли. Вскоре она узнала о страшном диагнозе – раке мозга. В течение двух лет Жанна Фриске боролась со смертельным недугом, но в итоге проиграла. В июне 2015 года певица ушла из жизни.

Сейчас у отца Платона, известного телеведущего Дмитрия Шепелева, очень напряженные отношения с родственниками Жанны Фриске. Мужчина не дает им видеться с ребенком. Как ранее отмечал сам Шепелев, на это у него есть определенные причины, которые, правда, он так и не озвучил общественности.

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Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеМайамиНаталья ФрискеПлатон Шепелев

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В Сети появился редкий снимок беременной Фриске с сестрой
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