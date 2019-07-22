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Топалов побывал на концерте «Металлики», несмотря на протесты Тодоренко

Топалов уехал на выступление легендарной группы, несмотря на протесты жены.

Топалов побывал на концерте «Металлики», несмотря на протесты Тодоренко
Влад Топалов с женой//instagram.com/vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов рассказал в сторис Instagram, что его жена Регина Тодоренко злится, когда он оставляет ее одну в выходной день.

Несмотря на то, что певец отлично знает о данной особенности любимой, он продолжает упорно это делать. Вот и на этот раз, Топалов решил проигнорировать мольбы молодой супруги и назначил на воскресенье, 21 июля, встречу со своими поклонниками в «Крокусе». Впрочем, молодой отец попытался сгладить ситуацию и даже задержался ради Регины и малыша дома дольше, чем позволяло время.

Влад Топалов спешит на встречу с поклонниками. Фото
Влад Топалов спешит на встречу с поклонниками/instagram.com/vladtopalovofficial

«Друзья, я еду! Еду на «Крокус»! Немного задержался с ребенком и женой, у нас вышел форс-мажор… Настроение у меня хорошее, еду к вам. Жена только жутко на меня злится, потому что воскресенье типа семейный день у нас», — рассказал Влад Топалов по дороге на встречу с поклонниками.

Также певец добавил, что жена зла на него и из-за предстоящего концерта «Металлики», на который он собрался идти один. Позже появилась очередная сторис певца, где он счастливо проводит время на концерте. Супруги рядом не видно.

Влад Топалов выложил сторис с концерта «Металлики».Фото
Влад Топалов выложил сторис с концерта «Металлики»/instagram.com/vladtopalovofficial

Напомним, конфликты в молодой семье Топалова и Тодоренко — обычное дело. Телеведущая даже несколько раз хотела развестись с мужем.

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Топалов побывал на концерте «Металлики», несмотря на протесты Тодоренко
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