Топалов побывал на концерте «Металлики», несмотря на протесты Тодоренко

Певец Влад Топалов рассказал в сторис Instagram, что его жена Регина Тодоренко злится, когда он оставляет ее одну в выходной день.

Несмотря на то, что певец отлично знает о данной особенности любимой, он продолжает упорно это делать. Вот и на этот раз, Топалов решил проигнорировать мольбы молодой супруги и назначил на воскресенье, 21 июля, встречу со своими поклонниками в «Крокусе». Впрочем, молодой отец попытался сгладить ситуацию и даже задержался ради Регины и малыша дома дольше, чем позволяло время.

«Друзья, я еду! Еду на «Крокус»! Немного задержался с ребенком и женой, у нас вышел форс-мажор… Настроение у меня хорошее, еду к вам. Жена только жутко на меня злится, потому что воскресенье типа семейный день у нас», — рассказал Влад Топалов по дороге на встречу с поклонниками.

Также певец добавил, что жена зла на него и из-за предстоящего концерта «Металлики», на который он собрался идти один. Позже появилась очередная сторис певца, где он счастливо проводит время на концерте. Супруги рядом не видно.

Напомним, конфликты в молодой семье Топалова и Тодоренко — обычное дело. Телеведущая даже несколько раз хотела развестись с мужем.