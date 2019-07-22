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Прохор Шаляпин поделился совместным снимком из ванной с Копенкиной

В течение полутора лет музыкант был женат на пожилой даме.

Прохор Шаляпин поделился совместным снимком из ванной с Копенкиной
Шаляпин был счастлив с Копенкиной полтора года/globallookpress.com

Музыкант Прохор Шаляпин в Instagram поздравил с днем рождения свою бывшую супругу, предпринимательницу Ларису Копенкину. Напомним, что он был полтора года женат на женщине, которая годится ему в матери. Певец опубликовал снимок, на котором они вместе с бывшей женой находятся в ванной.

«Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья! Лариса по факту оказалась моложе многих моих ровесниц — своей энергетикой, харизмой, жизнерадостностью и невероятным обаянием ей все проигрывают, несмотря на глупые цифры в паспорте! Лара, дорогая! С днём рождения тебя, радуй нас своей неуемной, светлой энергетикой ещё долгие десятилетия! Пусть огонь в твоих глазах не гаснет ещё 100 лет! Хулигань и веселись, как ты умеешь, оставайся примером жизнелюбия не только для скучных ровесниц, но и для других поколений!» — заявил Прохор Шаляпин.

Отметим, что не так давно музыкант был гостем программы «Секрет на миллион», которая выходит на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой он вспоминал, как произошло их знакомство с Копенкиной. Как говорил Шаляпин, он шел по пляжу на Ямайке, когда запнулся о какое-то тело. Это и была загорающая Копенкина.

Между молодым человеком и пожилой дамой в первый же день знакомства завязался роман. Они провели вместе ночь. На следующее утро, как говорил Шаляпин, он долго не понимал, что же между ними произошло. Сейчас певец живет с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Это бывшая жена актера Армена Джигарханяна.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяЛариса КОПЕНКИНАЛера КудрявцеваПрохор ШаляпинЯмайка

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Прохор Шаляпин поделился совместным снимком из ванной с Копенкиной
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