Рыбин назвал причину, почему никогда не разведется с Сенчуковой

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин назвал причину, почему он никогда не сможет развестись со своей супругой известной исполнительницей Натальей Сенчуковой. По словам музыканта, они просто не смогут поделить честно заработанное имущество.

Отметим, что вместе пара уже на протяжении 29 лет. Как отметил Виктор Рыбин, рядом с женой он ощущает себя самым счастливым человеком в мире. Себя исполнитель считает очень семейным человеком. Это обстоятельство дисциплинирует его и накладывает отпечаток на все его поступки.

Также Виктор Рыбин добавил, что не стоит верить всем слухам, которые гуляют о нем в Сети. Там, к примеру, часто пишут, что он преподает боевые искусства. По словам музыканта, это все басни чистой воды. В юности он занимался самбо. В те годы это было очень модно. Каратэ же в те годы в СССР было запрещено.

Высказался Виктор Рыбин и о своем сыне Василии. По словам певца, ребёнок должен всегда прислушиваться к мнению отца. «Кстати, буду рад стать дедушкой. Но тогда что получается? Супруга превратится в бабушку? Ужас какой!» — сказал музыкант, слова которого приводит «СтарХит».