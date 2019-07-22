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Полураздетый Сергей Лазарев примерил образ Микки Мауса

Поклонницы неоднозначно оценили «горячий» снимок певца.

Полураздетый Сергей Лазарев примерил образ Микки Мауса
Сергей Лазарев поделился откровенным снимком. ФОТО: INSTAGRAM.COM/LAZAREVSERGEY/

Еще совсем недавно популярный певец Сергей Лазарев отдыхал в США вместе со своим сыном Никитой. Там они развлекались на полню катушку, загорали на пляже, сходили в зоопарк и Диснейленд, где покатались на аттракционах.

Возможно, визит туда так впечатлил и вдохновил артиста на новый, весьма откровенный пост в социальной сети Instagram. На фотографии, которой поделился Сергей в своей ленте, он предстал в образе Микки Мауса, но обычного, а такого, «для взрослых». На певце расстегнута рубашка, в руках гитара, а на голове шапочка диснеевского мышонка.

«Микки Маус уже не тот! Спокойной ночи..», — прокомментировал снимок звезда.

Поклонницы признались, что теперь, увидев этот «горячий» кадр уснуть им вряд ли удастся. А некоторые посчитали, что этой фотографией артист только испортил мнение о себе. При этом многие фанатки оценили чувство юмора певца.

«Плуто сейчас знатно офигел», — пишет один из комментаторов.

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Полураздетый Сергей Лазарев примерил образ Микки Мауса
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