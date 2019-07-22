Верник активно фотографировал Пугачеву в Юрмале «для журнала»

Телеведущий Игорь Верник активно фотографировал на камеру своего сотового телефона Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву в Юрмале. На фанатской страничке певицы в Instagram появилась запись.

Пугачева приехала вместе со своим супругом, телеведущим Максимом Галкиным, на закрытие фестиваля «Рандеву» в Юрмале, который уже несколько лет проводит ее подруга, латвийская певица Лайма Вайкуле.

«Привет, привет», — говорит на записи Максим Галкин, который сопровождал свою супругу. В это время главным действующим лицом неожиданно стал Игорь Верник. «Осторожно, Вадик! Для журнала. Секунду, Вадик. Отойди, старик. Разошлись все! Все ушли!» — стал кричать на журналистов Игорь Верник. В итоге телеведущему удалось сфотографировать Примадонну.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин уже несколько недель отдыхают в Юрмале. Как известно, в этом городе они каждое лето снимают шикарный особняк. Примадонна в восторге от воздуха на рижском взморье. Как ранее она признавалась, именно здесь она по-настоящему счастлива.