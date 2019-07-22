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Лиза Боярская помечтала об отпуске и паэлье с раками

А поклонники снова признались актрисе в любви.

Лиза Боярская помечтала об отпуске и паэлье с раками
Лиза Боярская помечтала об отпуске. Фото: globallookpress.com

Лиза Боярская, коренная петербурженка, очень любит свой город. Нравится ей даже постоянная питерская сырость и дожди. В своем Instagram она признавалась, что она любит и темную в такую погоду Неву, и тревожное небо. Но, похоже, солнца, а главное – отдыха актрисе все же хочется больше.

На своей ленте в популярном микроблоге звезда поделилась, по всей видимости, архивным снимком, на котором весьма эмоционально Лиза поедает паэлью с раками.
«Ничего…ничего…еще пять тысяч ведер и отпуск у нас в кармане», — подписала фотографию актриса, добавив несколько красноречивых хэштегов — #скороотпуск, #дача #ничегонебудуделать.

Поклонники стали гадать где и когда был сделан снимок. Многие сошлись во мнении, что Боярская была в Испании, другие же комментаторы посчитали, что, наконец-то, солнечная погода «заглянула» и в Санкт-Петербург. И, конечно, фанаты снова и снова признаются в любви к талантливой актрисе.

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актрисазвездаЛиза Боярскаяотпуск звездыСанкт-Петербург

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Лиза Боярская помечтала об отпуске и паэлье с раками
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