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Канделаки будет вести утреннее шоу на радио «Комсомольская правда»

Известная журналистка составит компанию Максиму Шевченко в программе «Доживем до понедельника».

Канделаки будет вести утреннее шоу на радио «Комсомольская правда»
Тина Канделаки / Eastnews.ru

Тина Канделаки успевает все: она работает генеральным продюсером на телеканале «Матч ТВ», пишет книги, участвует в различных проектах, активно занимается спортом и даже планирует полететь в космос.

А теперь успешная журналистка еще и будет готовить радиослушателей к новой рабочей неделе на радиостанции «Комсомольская Правда». Канделаки составит компанию Максиму Шевченко в программе «Доживем до понедельника».

В первый день рабочей недели слушателей ждут не только самые актуальные новости России и зарубежья, авторский взгляд ведущих на эти события, а также словесная дуэль между Канделаки и Шевченко. Ведь, как известно, в споре рождается истина.

Как сообщает «Комсомольская Правда», шоу «Доживем до понедельника» с участием Тины Канделаки начнет выходить 22 июля с 8:03 мск 97,2 FM, а также эфир будет доступен на сайте FM.kp.ru.

Напомним, на днях 43-летняя журналистка сделала сенсационное заявление — она вовсю готовится к покорению космоса. Канделаки даже продемонстрировала, как она проходит занимается на специальных тренажерах. По словам Тины, первый этап подготовки уже пройден.

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Комсомольская правдарадиорадиоведущаяТина Канделаки

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Канделаки будет вести утреннее шоу на радио «Комсомольская правда»
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