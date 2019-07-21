Рудковская в персиковом платье скопировала образ Веры Брежневой

Наряд, созданный в рамках коллаборации H&M и дизайнера Giambattista Valli, супруга Плющенко надела на свадьбу Резо Гигинеишвили.

Яна Рудковская оказалась в числе звездных гостей на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и бизнес-леди Надежды Оболенцевой. Пара зарегистрировала брак несколько дней назад, а торжественную церемонию было решено отложить до выходных.

На свадьбе у друзей Рудковская появилась в нежно-персиковом платье, созданном в рамках коллаборации бренда H&M и дизайнера Giambattista Valli. Свой романтичный образ супруга Евгения Плющенко дополнила босоножками от Stuart Weitzman.

Бдительные подписчики сразу заметили, что 44-летняя Рудковская полностью скопировала образ Веры Брежневой, в котором она предстала в одной из недавних фотосессий. Яна надела то же самое платье, что и украинская певица.

«У Брежневой точно такое платье», «Такое платье у Брежневой», «Брежнева такое платье сдала для магазина аренды. Будто платьев мало, в одних и тех же фото у разных звёзд. Кризис страны дошёл и до них?», «Это ж платье Веры Брежневой», «У Брежневой одолжила», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Яна Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу, немало удивив поклонников.