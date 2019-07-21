Оксана Федорова предстала перед поклонниками в свадебном платье

Оксана Федорова продолжает отдыхать на черноморском побережье, однако приятное времяпрепровождение она также совмещает с работой. Так, например, «Мисс Вселенная» уже приняла участие в благотворительном аукционе в Сочи.

В этот раз 41-летняя Федорова поделилась на своей странице в соцсети Instagram кадром с очередной фотосъемки на фоне Черного моря. На нем телеведущая предстала в свадебном образе — на ней было надето длинное белое платье с лентами, а на голове красовался венок из искусственных цветов. При этом Оксана решила отказаться от нижнего белья в фотосессии.

«Лето в самом разгаре, а это значит, мы можем наслаждаться солнцем, морским бризом, свежей зеленью, ягодами и, конечно, красивыми кадрами», — подписала снимок «Мисс Вселенная».

Большинство поклонников оценили свадебный образ Федоровой, но нашлись и те, кто посчитал фото неудачным.

«Бесспорно — красавица», «Красивая», «Шикарный вид, красавица, так держать», «Под венец, наверное», «Принцесса», «Неудачный наряд: 1. Без нижнего белья — это вульгарно; 2. Первое впечатление от фото, что опять под венец; 3. Балахон скрывает красивую фигуру», «Что за одежды на вас ужасные», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Оксана Федорова показала, как носить необычный аксессуар, а именно — гигантскую брошь-цветок.