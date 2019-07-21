Савельева поделилась архивным фото со съемок клипа «Фабрики»

Два года назад коллектив работал над видео на песню «Бабочки».

35-летняя певица Александра Савельева в марте впервые стала мамой. Ради воспитания ребенка она решила поставить на паузу карьеру и покинула группу «Фабрика», в которой проработала без малого 16 лет. Расстаться с любимым коллективом ей было нелегко.

Недавно певица предалась ностальгии, в архивах она нашла свое фото двухлетней давности. Оно было сделано на съемках клипа «Бабочки» группы «Фабрика». Архивный снимок Савельева опубликовала в своем блоге. На селфи Александра предстала в синей рубашке, у которой были расстегнуты несколько пуговиц.

Фото некоторым поклонникам пришлось не по душе. Они посчитали снимок Савельевой слишком откровенным. Но таких было меньшинство. Большая часть подписчиков артистки, напротив, делали ей комплименты, выразив их смайлами.

Добавим, уход из группы «Фабрика» вовсе не означает, что Савельева решила закрыть для себя мир музыки. Через некоторое время она собирается пуститься в сольное плавание.

Уже через полтора месяца после рождения малыша исполнительница отправилась в студию, где работала над новым треком. Подробности Александра раскрывать тогда не стала.