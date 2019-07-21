«Между нами особые связи»: Мороз рассказала об отношениях с Богомоловым

В прошлом году актриса и режиссер развелись, но они-прежнему поддерживают хорошие отношения.

В 2018 году Дарья Мороз развелась со своим супругом Константином Богомоловым. При этом они продолжают поддерживать дружеские отношения, ведь у них осталась общая дочь, а также работать в одной сфере — сфере кино.

В интервью журналу Hello, 35-летняя актриса призналась, что расставание далось нелегко обоим, но они старались поддерживать друг друга. Звездная пара понимала, что скандалы и суды им не нужны.

Кроме того, Мороз, и Богомолов понимали, что никакой вражды между ними быть не может хотя бы по двум причинам — общий ребенок и общая сфера деятельности.

«За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся», — подчеркнула Дарья Мороз в интервью.

Напомним, что на днях режиссер подтвердил свой роман с журналисткой Ксенией Собчак. Звездная пара устроила совместный отпуск и поделилась кадрами того, как хорошо они проводят время. Слухи об отношениях телеведущей и режиссера ходили уже давно.