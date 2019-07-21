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Елизавета II оставляла подарки для принца Джорджа на его кровати

Британская правительница сильно привязана к правнуку и разрешила ему придумать себе забавное прозвище.

Елизавета II оставляла подарки для принца Джорджа на его кровати
Принц Джордж придумал Елизавете II забавное прозвище. Фото: globallookpress.com

Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Джордж 22 июля отметит очередной день рождения. Королевскому наследнику исполнится 6 лет. Мальчик является третьим в очереди на британский престол и одним из любимых правнуков Елизаветы II.

По данным британских СМИ, королева балует ребенка, оставляя подарки в ногах на кровати принца Джорджа, когда тот гостит в Букингемском дворце. Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что принц Джордж пользуется особой благосклонностью королевы, которая старается проводить с ним много времени.

Мальчик даже придумал прозвище для своей прабабушки. Принц Джордж, по данным издания, обращается к Елизавете II «Ган Ган», и за это, якобы, 93-летняя правительница полюбила малыша.

«Любящей королеве требуется время, чтобы выбрать маленькие подарки, которые она оставляет в ногах кровати Джорджа каждый раз, когда он остается во дворце», – цитирует инсайдера The Sun.

Источник во дворце, описывая характер принца Джоржда, рассказал, что мальчик растет застенчивым и дружелюбным. Так, принц Джордж попросил отпраздновать его день рождения в кругу семьи в Анмер-Холле – резиденции герцогов Кембриджских.

По данным издания, несмотря на богатство и привилегии, любимыми занятиями юного принца является «совместное приготовление пиццы с мамой» и прогулки в саду.

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Британская королевская семьядень рожденияКейт Миддлтон и принц Уильямпринц Джордж

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Елизавета II оставляла подарки для принца Джорджа на его кровати
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