Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы

Поклонники не верят, что певица ничего не делала со своим лицом.

Пелагея — успешная и талантливая певица, обладательница невероятного голоса, а также счастливая жена и мать. При этом артистке удается поддерживать себя в хорошей форме. Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть.

На днях певице исполнилось 33 года. Свой праздник она отметила в Греции. Судя по всему, Пелагее сейчас не до ведения страницы в Instagram, поэтому посты публикуются от лица ее представителя.

Так, он поделился новым снимком артистки, сделанным в Греции, а также опроверг слухи о ринопластике, которую якобы себе сделала знаменитость.

«От Поли всем спасибо за поздравления! Специально для особенно волнующихся — НИЧЕГО она не делала и не делает со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте)))», — подписал фотографию Пелагеи в Instagram представитель певицы.

Однако в комментариях многие поклонники отметили, что артистку не узнать на новых снимках, она стала совсем другой. Фанаты сомневаются, что Пелагея ничего не делала со своей внешностью.

«Пелагею не узнать», «Оч красивая. Но другая», «Ну глядя на эту фотку, как раз и появляются мысли о пластике. Изменения во внешности есть, это факт», «Губы другие», «На Хилькевич похожа», — отметили подписчики в комментариях.