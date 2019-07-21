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Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы

Поклонники не верят, что певица ничего не делала со своим лицом.

Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы
Пелагея / global look press

Пелагея — успешная и талантливая певица, обладательница невероятного голоса, а также счастливая жена и мать. При этом артистке удается поддерживать себя в хорошей форме. Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть.

На днях певице исполнилось 33 года. Свой праздник она отметила в Греции. Судя по всему, Пелагее сейчас не до ведения страницы в Instagram, поэтому посты публикуются от лица ее представителя.

Так, он поделился новым снимком артистки, сделанным в Греции, а также опроверг слухи о ринопластике, которую якобы себе сделала знаменитость.

«От Поли всем спасибо за поздравления! Специально для особенно волнующихся — НИЧЕГО она не делала и не делает со своим лицом! Никакой ринопластики, даже не думайте)))», — подписал фотографию Пелагеи в Instagram представитель певицы.

Однако в комментариях многие поклонники отметили, что артистку не узнать на новых снимках, она стала совсем другой. Фанаты сомневаются, что Пелагея ничего не делала со своей внешностью.

Комментарии
www.instagram.com/pelageya_insta/

«Пелагею не узнать», «Оч красивая. Но другая», «Ну глядя на эту фотку, как раз и появляются мысли о пластике. Изменения во внешности есть, это факт», «Губы другие», «На Хилькевич похожа», — отметили подписчики в комментариях.

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певица ПелагеяПелагеяпластическая операцияринопластика

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Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы
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