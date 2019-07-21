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Мадонна презентовала новый клип с экзотическими танцами

Видео на Youtube пока посмотрело чуть более 940 тысяч пользователей.

Мадонна презентовала новый клип с экзотическими танцами
Мадонна ради съемок клипа стала брюнеткой. Фото: instagram.com/madonna/

Мадонна опубликовала на Youtube-канале клип на песню Batuka, которая входит в ее новый альбом Madame X. 60-летняя певица ради съемок ролика кардинально сменила имидж. Мадонна стала брюнеткой с короткой стрижкой. В клипе снялись темнокожие артистки, участницы женского португальского оркестра Orquestra Batukadeiras.

По сюжету видео рассказывает историю небольшого древнего государства Кабо-Верде, расположенного на северо-западном побережье Африки. Считается, что здесь впервые зародилась работорговля. Об этом факте Мадонна напомнила в начале клипа.

Музыкальный жанр «батука», которому посвящено видео Мадонны, был запрещен католической церковью. Также местным жительницам не разрешалось играть на национальных инструментах – небольших барабанах, так как эта звуки считались призывом к бунту. Но невольники из Кабо-Верде смогли сохранить народный фольклор.

В клипе Мадонна танцует под африканские ритмы, барабаня и напевая национальные песни жителей Кабо-Верде.

Пластинка Madame X стала 14-й в творчестве американской исполнительницы и состоит из 15 песен.

Клип был опубликован на Youtube 19 июля, однако, за три дня его посмотрело чуть более 940 тысяч пользователей. Это невысокий результат, учитывая, что только на Instagram Мадонны подписано более 14 млн человек.

Ранее Мадонна вызвала возмущение поклонников в YouTube, улучшив свой голос на видео с выступления на Евровидении-2019.

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Мадонна презентовала новый клип с экзотическими танцами
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