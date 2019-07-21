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Жена Никиты Преснякова на отдыхе не отказала себе в фастфуде

Алена Краснова вместе с внуком Пугачевой устроила себе дубайские каникулы.

Жена Никиты Преснякова на отдыхе не отказала себе в фастфуде
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова тщательно следит за своей фигурой. Будучи моделью, супруге музыканта Никиты Преснякова приходится особое внимание уделять своей внешностью. Девушка редко появляется на публике без макияжа. Каждый свой выход в свет невестка Примадонны продумывает до мелочей. Однако на отдыхе возлюбленная исполнителя все-таки позволила себе немного расслабиться. Краснова полакомилась фастфудом, разметив в Stories свежий кадр, который был сделан на банкете.

Девушка не смогла отказать себе в жареной картошке и бургере.

«Ну за что?!» — задалась вопросом возлюбленная Никиты Преснякова, не удержавшись перед соблазном попробовать калорийную пищу.

Алена Краснова на отдыхе лакомится фастфудом (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Напомним, что зимние каникулы Алена Краснова вместе со своим избранником провела на Бали. А весной супруги летали в Штаты, наведавшись в Нью-Йорк. Молодые люди не скрывают, что любят путешествовать и открывать для себя новые горизонты. При этом влюбленные не торопятся обзаводиться потомством, наслаждаясь компанией друг друга.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков

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Жена Никиты Преснякова на отдыхе не отказала себе в фастфуде
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