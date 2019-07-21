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Тренд на розовый: Захарова выбрала для пляжа неоновую тунику

Актриса поделилась снимком, сделанным на морском побережье.

Тренд на розовый: Захарова выбрала для пляжа неоновую тунику
Елена Захарова следит за модными тенденциями. Фото: globallookpress.com

Елена Захарова отдыхает на море. Знаменитость предпочитает не указывать свое местоположение, поэтому подписчикам остается только гадать, где же проводит свой отпуск актриса.

43-летняя звезда опубликовала фото с пляжа, представ перед поклонниками в неоновой тунике ярко-розового оттенка. Этот цвет стал особенно популярен в июне, после того, как большинство мировых знаменитостей появились на церемонии Met Gala в нарядах этого оттенка.

«Доброе, морское, солнечное утро», – подписала актриса снимок.

Ранее Елена Захарова продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини и морской загар. Некоторые поклонники раскритиковали звезду за фото в купальнике, заявив, что актрисе уже не солидно позировать в таком виде. Однако звезда игнорирует мнение хейтеров. По ее словам, отдых на морском курорте придает ей бодрости и поднимает настроение.

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Елена Захаровазвездный отдыхмодный образ

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Тренд на розовый: Захарова выбрала для пляжа неоновую тунику
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