«Очень скучаем»: Безрукова почтила память покойного Задорнова

В воскресенье, 21 июля, прославленный юморист и сатирик мог бы отпраздновать свое 71-летие.

Актриса театра и кино Ирина Безрукова почтила память прославленного юмориста и Михаила Задорнова. На личной страничке в Instagram артистка опубликовала совместное фото с Михаилом Николаевичем к его 71-летию. Советский и российский писатель-сатирик появился на свет 21 июля 1948 года. А скончался 10 ноября 2017-го в Москве от неоперабельной опухоли головного мозга. Ему было всего 69 лет.

«Дорогой Михаил Николаевич — незаменимые бывают!! Мы дружили много лет. Мне очень не хватает общения с вами, которое всегда приносило радость. Наших разговоров у костра о истории Руси, о вечном, вашего неповторимого тонкого юмора. Одним из первых спектаклей нашего театра @teatr_mgt стала «Весна», по вашим ранним рассказам. Спектакль идет в театре и сейчас. Мы очень скучаем… Сегодня вам бы исполнилось 71… Мы помним вас», — добавила актриса.

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У Михаила Николаевича осталась единственная дочь Елена. О болезни сатирика стало известно еще в октябре 2016 года. Тогда Задорнову предстояло пройти длительное лечение. Однако, несмотря на все старания медиков, спасти жизнь артиста им так и не удалось.

Напомним, что от неоперабельной опухоли головного мозга также скончалась экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске. Опеку над маленьким сыном певицы взял на себя отец мальчика — телеведущий Дмитрий Шепелев. Шоумен делает все для того, чтобы Платон был окружен заботой и любовью.