НОВОСТИ

«Очень скучаем»: Безрукова почтила память покойного Задорнова

В воскресенье, 21 июля, прославленный юморист и сатирик мог бы отпраздновать свое 71-летие.

«Очень скучаем»: Безрукова почтила память покойного Задорнова
Ирина Безрукова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса театра и кино Ирина Безрукова почтила память прославленного юмориста и Михаила Задорнова. На личной страничке в Instagram артистка опубликовала совместное фото с Михаилом Николаевичем к его 71-летию. Советский и российский писатель-сатирик появился на свет 21 июля 1948 года. А скончался 10 ноября 2017-го в Москве от неоперабельной опухоли головного мозга. Ему было всего 69 лет.

«Дорогой Михаил Николаевич — незаменимые бывают!! Мы дружили много лет. Мне очень не хватает общения с вами, которое всегда приносило радость. Наших разговоров у костра о истории Руси, о вечном, вашего неповторимого тонкого юмора. Одним из первых спектаклей нашего театра @teatr_mgt стала «Весна», по вашим ранним рассказам. Спектакль идет в театре и сейчас. Мы очень скучаем… Сегодня вам бы исполнилось 71… Мы помним вас», — добавила актриса.

У Михаила Николаевича осталась единственная дочь Елена. О болезни сатирика стало известно еще в октябре 2016 года. Тогда Задорнову предстояло пройти длительное лечение. Однако, несмотря на все старания медиков, спасти жизнь артиста им так и не удалось.

Напомним, что от неоперабельной опухоли головного мозга также скончалась экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске. Опеку над маленьким сыном певицы взял на себя отец мальчика — телеведущий Дмитрий Шепелев. Шоумен делает все для того, чтобы Платон был окружен заботой и любовью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина БезруковаМихаил Задорнов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Очень скучаем»: Безрукова почтила память покойного Задорнова
Интересно?
Поделись с друзьями: