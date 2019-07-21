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Сестра Бузовой ответила на критику хейтеров стихотворением

Недоброжелатели в Сети не поддержали решение девушки заниматься музыкой.

Сестра Бузовой ответила на критику хейтеров стихотворением
Анна Бузова Фото: https://www.instagram.com/p/ByFwy7cngqB/

Сестра Ольги Бузовой недавно удивила поклонников своим заявлением. Она записала дебютную песню. Это решение Анна долго откладывала, боясь неудачи. Однако девушка перестала сомневаться в своих силах, когда ее поддержала мама, и отправилась в студию.

К этой новости поклонники Анны Бузовой отнеслись по-разному. Одни пожелали успеха. Другие же были уверены, что Анна хочет повторить успех своей сестры, и попросили ее выкинуть такую идею из головы. Из часа в час поток негатива в Сети лишь увеличивался.

Это совсем не расстроило девушку. В блоге Анна Бузова заявила, что недоброжелатели лишь вдохновили ее на творчество. Девушка написала стихотворение, в котором попросила людей ценить каждый момент в жизни и не завидовать чужому счастью.

«Даже негативную энергетику можно направить в положительное русло. Быть счастливым человеком — это невероятно трудно, но возможно, всем счастья», — с улыбкой отреагировала на едкие комментарии сестра ведущей «Дома-2».

Стихотворением девушка поделилась в социальной сети. Запись она наложила на короткое видео с нарезкой лучезарных фотографий, которые рассказывают о светлых моментах в жизни Анны. Большинство поклонников поддержали сестру Ольги Бузовой.

Поклонники сестры Ольги Бузовой
СКРИНШОТ:https://www.instagram.com/p/B0LfWuznNna/

Напомним, Ольга и Анна Бузовы после новогодних каникул, которые провели в Доминиканской Республике, перестали общаться. Что стало причиной разлада, неизвестно.

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Сестра Бузовой ответила на критику хейтеров стихотворением
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