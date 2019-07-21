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Королева Летиция вышла в свет в элегантном платье Carolina Herrera

Свой образ монаршая особа дополнила изящными туфлями-лодочками бордового цвета.

Королева Летиция вышла в свет в элегантном платье Carolina Herrera
Королева Летиция / global look press

Королева Летиция — настоящая икона моды не только в Испании, но и в других европейских странах. За ее стильными образами внимательно следят не только поклонники, но и модные критики.

В этот раз монаршая особа выбрала простой, но при этом элегантный наряд от Carolina Herrera для официального приема в Мадриде. Свой образ на мероприятии во дворце Сарсуэла 46-летняя Летиция дополнила изящными туфлями-лодочками бордового цвета от LODI и золотыми сережками с драгоценными камнями Gold & Roses.

Фотографии нового образа королевы Испании уже появились на страницах в соцсети Instagram, посвященных монаршим особам. Многие поклонники оценили чувство стиля Летиции.

Стоит отметить, что 46-летняя королева Испании предпочитает простые наряды экстравагантным. Кроме того, она любит демонстрировать свою близость к народу. Так, например, недавно Летиция надела недорогое платье из Zara всего за 20 евро (1500 рублей) для официального мероприятия.

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Carolina Herreraдизайнерское платьеКоролева Летициямодный образ

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Королева Летиция вышла в свет в элегантном платье Carolina Herrera
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