Стриженова в розовом дождевике отправилась в лес по грибы

51-летняя Екатерина Стриженова опубликовала на личной страничке в Instagram свежий фотоотчёт, поделившись с верными почитателями своими впечатлениями от проведенного в Подмосковье уикенда. На снимке супруга Александра Стриженова запечатлена в лесу. По словам самой Екатерины, она решила оправиться по грибы. И судя по всему, корзинка артистки пустой не остался. Помня о пасмурной и сырой погоде, телеведущая отправилась в лес в розовом дождевике с капюшоном. Примечательно, что на отдыхе Стриженова отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественность.

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«Дождь льет, комары кусают, но зато сколько удовольствия… А в Подмосковье водятся грибы», — добавила телеведущая.

Возлюбленная Александра Стриженова, как и певица Валерия предпочитает активный отдых на природе. Ранее супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина делилась дачными снимками. Вместе с 24-летним сыном Артемием певицы сыграла в бадминтон. А Екатерина старается выводить домашних в парки, выбирая пешие прогулки.