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«Попала в ад»: Макееву измучил ночной кошмар

37-летняя актриса после пробуждения испытала ужас и душевную боль.

«Попала в ад»: Макееву измучил ночной кошмар
Анастасия Макеева рассказала о страшном сне. Фото: instagram.com/makeevan/

Анастасия Макеева страдает от ночных кошмаров. По словам 37-летней актрисы, она плохо спала минувшей ночью из-за страшного сна. Причиной неприятного сновидения звезда считает множество дум, которые она держит в своей голове. Об этом актриса рассказала в Instagram.

«Мне приснилось, что я на ночь всего лишь попала в ад или преисподнюю или что самое ужасное в разуме человеческой расы можно представить?! Нет, это была не физическая боль, но дикая и неконтролируемая, душевная боль. Проснувшись, я возжелала немедля причаститься», – рассказала актриса в микроблоге.

Ранее Анастасия Макеева снялась в новой фотосессии. Актриса позировала на ромашковом поле без одежды, прикрывшись огромным букетом цветов. По словам звезды, она относится к женскому телу как к произведению искусства и не считает подобные снимки вульгарными. Звезда также пояснила, что предвидит критику в свой адрес, но не будет на нее реагировать.

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Анастасия Макеевабессонницаоткровенное признание

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«Попала в ад»: Макееву измучил ночной кошмар
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