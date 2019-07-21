«Попала в ад»: Макееву измучил ночной кошмар

Анастасия Макеева страдает от ночных кошмаров. По словам 37-летней актрисы, она плохо спала минувшей ночью из-за страшного сна. Причиной неприятного сновидения звезда считает множество дум, которые она держит в своей голове. Об этом актриса рассказала в Instagram.

«Мне приснилось, что я на ночь всего лишь попала в ад или преисподнюю или что самое ужасное в разуме человеческой расы можно представить?! Нет, это была не физическая боль, но дикая и неконтролируемая, душевная боль. Проснувшись, я возжелала немедля причаститься», – рассказала актриса в микроблоге.

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Ранее Анастасия Макеева снялась в новой фотосессии. Актриса позировала на ромашковом поле без одежды, прикрывшись огромным букетом цветов. По словам звезды, она относится к женскому телу как к произведению искусства и не считает подобные снимки вульгарными. Звезда также пояснила, что предвидит критику в свой адрес, но не будет на нее реагировать.