Орбакайте вслед за Смеховой поддержала моду на горошек

48-летняя Кристина Орбакайте отметилась в мини-платье, отдав предпочтение трендовой летней расцветке. Дочка Аллы Пугачевой вслед за актрисой Аликой Смеховой поддержала моду на горошек. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — советовала представительница прекрасного пола обратить внимание на «нестареющий» классический принт. Эксперт в области моды также подметила, что горошек идеально подойдет для первого свидания, так как наряд с подобной расцветкой будет выглядеть обманчиво просто, но вместе с тем очаровательно.

больше по теме Смехова в алом платье поддержала моду на трендовый горошек 51-летняя актриса дополнила образ крупными бусами и сабо на плоской подошве.

Певица примерила серо-фиолетовое платье с розовым горошком. Ранее аткриса Алика Смехова позировала в алом сарафане, отдав предпочтение мелкому белому горошку. Соведущая Александра Васильева также говорила о том, что этот принт «омолодит» любой возрастной гардероб, добавив ему легкости.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей: старшего сына Никиту певица родила от Владимира Преснякова-младшего. Юноше уже исполнилось 28 лет. В отношениях с предпринимателем Русланом Байсаровым на свет появился сын Дени, ему 21 год. А в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым исполнительница обзавелась дочкой Клавдией, ей семь лет. Внучка Пугачевой сдружилась с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой.