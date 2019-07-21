Бузова пообещала маме сделать все, чтобы та ей гордилась

Ольга Бузова старается успеть все — и выступать на сцене, и записывать новые песни, и вести телепроект «Дом-2», а также участвовать в различных проектах. При этом у нее остается совсем мало времени на то, чтобы видеться с родными. Поэтому звезда телеэкранов старается использовать любую свободную минуту для встречи с семьей.

Сейчас 33-летняя Бузова находится в родном Петербурге, где она выступила на музыкальном фестивале. В северной столице Ольга поспешила встретиться с мамой.

На своей странице в соцсети Instagram девушка опубликовала трогательные снимки с Ириной Александровной и пообещала сделать все, чтобы та ей гордилась.

«Мамуля. Счастливые мгновения. Люблю тебя, все сделаю, чтобы ты была счастлива и гордилась мной», — подписала фотографии Бузова.

В комментариях многие поклонники посоветовали звезде российского шоу-бизнеса помириться с сестрой Аней, чтобы сделать маму счастливой.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Анна Бузова решила пойти по стопам своей сестры, записав дебютную песню. Название композиции и дата выхода пока не известны.

Напомним, что Ольга и Анна уже несколько месяцев не общаются. Родные сестры поругались в начале года и до сих пор не наладили отношения.