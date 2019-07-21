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Дочь Машкова призналась, что ей сложно быть матерью

34-летняя актриса поделилась сокровенными мыслями в Instagram.

Дочь Машкова призналась, что ей сложно быть матерью
Мария Машкова любит общаться с детьми «урывками». Фото: globallookpress.com

Дочь режиссера Владимира Машкова рассказала, что материнство дается ей не просто. 34-летняя Мария призналась, что любит приезжать к детям «урывками», чтобы все успели друг по другу сильно соскучиться. Актриса считает родительство нелегким испытанием. Об этом она рассказала в Instagram.

«Мне сложно дается материнство. Самое любимое приехать на короткий срок, наобниматься, завалить подарками и умчать на съемки (видимо, сказалась некоторая непроработанная модель детства», – рассказала Мария в микроблоге.

По словам актрисы, у 97,8% ее коллег по сцене ярко выражен нарциссизм, который мешает семейной жизни и воспитанию детей.

Знаменитость поведала, что ее отец из-за постоянных съемок уделял ей мало внимания, но этого было достаточно, чтобы она усвоила жизненно-важные правила.

Мария Машкова порекомендовала не стесняться обращаться за помощью к психологам и корректировать свои отношения с детьми.

Напомним, у знаменитости есть две дочери от бизнесмена Александра Слободяника – 9-летняя Стефания и 7-летняя Александра. Девочки обладают музыкальными способностями, которые их мама демонстрирует в соцсетях.

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Дочь Машкова призналась, что ей сложно быть матерью
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