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Ольга Орлова показала редкое фото с подросшим сыном

Телеведущая объяснила, почему не публикует снимки с Артемом.

Ольга Орлова показала редкое фото с подросшим сыном
Ольга Орлова показала сына / global look press

Ольга Орлова — не только успешная и востребованная телеведущая, певица, защитница животных, но и счастливая мама. Единственному сыну бывшей солистки группы «Блестящие» — Артему — недавно исполнилось 18 лет. Однако на странице певицы в Instagram практически нет фотографий с родным ребенком.

Многие подписчики даже начали ставить Орловой это в укор, мол, снимков с домашними животными полно, а родного сына женщина показать не хочет. В этот раз 41-летняя звезда телеэкранов решила объяснить, почему же она так редко публикует семейные кадры.

«Время, проведённое с детьми — бесценно. Вы часто спрашиваете меня, почему я фотографируюсь только с собаками. Ответ очевиден! Мой сын обожает фотографироваться, заметили?», — подписала совместный сынок с Артемом в Instagram Ольга Орлова. При этом на фото молодой человек попытался спрятаться за маму, чтобы не было видно его лица.

Многие подписчики отметили, что понимают Ольгу, ведь их дети тоже не любят фотографироваться вместе с родителями.

Напомним, что певица родила единственного сына в мае 2001 года от предпринимателя Александра Карманова. Однако общий ребенок не смог спасти отношения, и уже в 2004 году брак распался. С тех пор Орлова больше не выходила замуж.

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Ольга Орлова показала редкое фото с подросшим сыном
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